Итоги праймериз «Единой России» оглашены в Екатеринбурге

Голосование прошло 3 июня. В столице Урала явка на праймериз составила 9,72%. На выборы пришли более 100 тыс. человек.

9 сентября от партии будут избираться победители голосования. Те, кто наберет большинство голосов в своем округе, станут кандидатами по одномандатному округу. Трое других войдут в тройку по территориальной группе.

По 16 округам бюллетени полностью обработаны, по остальным обработаны на 80%, однако это не существенно повлияет на исход голосования, пишет «Комсомольская правда».

Ранее были названы потенциальные победители праймериз.

Список победителей