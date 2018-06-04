Итоги праймериз «Единой России» оглашены в Екатеринбурге
4 июня, 23:35Политика
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В Екатеринбурге подвели окончательные итоги праймериз «Единой России» по выборам депутатов в гордуму.
Сюжеты: Екатеринбург
Голосование прошло 3 июня. В столице Урала явка на праймериз составила 9,72%. На выборы пришли более 100 тыс. человек.
9 сентября от партии будут избираться победители голосования. Те, кто наберет большинство голосов в своем округе, станут кандидатами по одномандатному округу. Трое других войдут в тройку по территориальной группе.
По 16 округам бюллетени полностью обработаны, по остальным обработаны на 80%, однако это не существенно повлияет на исход голосования, пишет «Комсомольская правда».
Ранее были названы потенциальные победители праймериз.
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Список победителей
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