Монголия поддержит Россию на голосовании за проведение ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге

Представитель Монголии отметил, что страны Россия и Монголия традиционно выступают в защиту друг друга на международной арене. В частности, Монголия поддержит заявку России на проведение ЭКСПО в 2025 году. Речь идёт о том, что республика проголосует за РФ в ноябре 2018 года в Париже.

В свою очередь, Вячеслав Володин поблагодарил Энхболда за поддержку, назвав это «партнёрской позицией».

Именно за счет такой поддержки друг друга мы можем говорить о том, что наши отношения крепнут, развиваются в положительном ключе отметил Володин.

Отметим, что по инициативе спикера Володина с 4 по 5 июня в столице России пройдёт международный уровень «Развитие парламентаризма». 3 июня в рамках мероприятия проходят встречи парламентариев стран-участниц форума с российскими депутатами и председателем правительства Госдумы РФ, передает «РИА Новости».