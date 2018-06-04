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Монголия поддержит Россию на голосовании за проведение ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Монголия поддержит Россию на голосовании за проведение ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге

4 июня, 07:30Политика
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