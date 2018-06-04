Потенциальные победители праймериз «Единой России» стали известны в Екатеринбурге
4 июня, 15:00Политика
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Первых потенциальных победителей праймериз в думу Екатеринбурга назвал глава свердловского отделения ЕР Виктор Шептий на пресс-конференции по итогам дня голосования. В предварительный список вошли участники, которые побеждают в своих округах на момент подсчета двух третей бюллетеней.
Сюжеты: Екатеринбург
В округе №2 побеждает Олег Кагилев, в округе № 4 — Александр Мяконьких, в округе № 5 — Виктор Тестов, в округе № 6 — Михаил Матвеев, в округе № 9 — Елена Дерягина, в округе № 10 — Николай Смирнягин, в округе № 12 — Виктор Карташев, в округе № 13 — Александр Найданов. Все эти кандидаты входят в так называемый «список Тунгусова».
В округе №14 лидером является Игорь Володин, который входил в группу, оппозиционную «списку Тунгусова». Данные по другим округам Шептий не назвал.
Кроме того, по словам Виктора Шептия, в оргкомитет по предварительным выборам поступило 126 обращений и жалоб от участников. Жалобы поступали не на избирательную комиссию, а на других участников.
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