Явка жителей Екатеринбурга на праймериз «Единой России» составила 9,72%

Участки для предварительного голосования открылись в 8 часов утра. Всего на территории Екатеринбурга были открыты 111 участков, на которых проходили праймериз .

К концу дня праймериз партии «Единой России» посетил 103 641 избиратель. Явка составила 9,72%, сообщает «ЕТВ». По информации пресс-службы политической партии, за время проведения предварительных выборов было выявлено 4 нарушения. Выборы депутатов в городскую думу состоятся в сентябре 2018 года.