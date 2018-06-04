Явка жителей Екатеринбурга на праймериз «Единой России» составила 9,72%
4 июня, 06:35Политика
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На предварительных выборах в Екатеринбургскую городскую думу за партию «Единая Россия» проголосовал 103 641 избиратель, что составляет 9,72% от общего количества голосующих жителей города.
Сюжеты: Екатеринбург
Участки для предварительного голосования открылись в 8 часов утра. Всего на территории Екатеринбурга были открыты 111 участков, на которых проходили праймериз.
К концу дня праймериз партии «Единой России» посетил 103 641 избиратель. Явка составила 9,72%, сообщает «ЕТВ». По информации пресс-службы политической партии, за время проведения предварительных выборов было выявлено 4 нарушения. Выборы депутатов в городскую думу состоятся в сентябре 2018 года.
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