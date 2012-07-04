Представители «Справедливой России» провели публичную сценку, «нарядившись» в первых лиц власти Нижнего Тагила (ФОТО)

Вся программа экологического пикета была условно разделена на тематические представления. Вначале активисты изобразили действия пагубной силы выбросов с предприятий города, символично падая на землю под воздействием «пелены» выбросов. Особо актуальной эта тема становится в свете недавно прошедших общественных слушаний по генеральному плану развития Города Нижний Тагил и Городского Округа Нижний Тагил, по которому в черте города планируется разместить еще шесть химических заводов и производств рассказал руководитель Тагилстроевского отделения партии Справедливая Россия в Нижнем Тагиле Евгений Попов.

С транспарантами «Верните кислород!» и «Мы хотим дышать!» ребята привлекали внимание проходящих и проезжающих мимо горожан. В это же время по площади гуляли несколько молодых пар с колясками, в которых сидели игрушечные дети, а в руках ребята несли неживые цветы, символизируя свое возможное «искусственное завтра». Сразу после привлечения внимания горожан подобными эпатажными действиями, на площади у КДК «Современник» было установлено полотно, на котором мастера граффити прямо на глазах у зрителей создали огромную картину с изображением летнего солнечного жизнерадостного утра в родном городе.

Продолжилось мероприятие постановкой «роддом», изображающей, что в существующей экологической обстановке, по мнению участников мероприятия, невозможно рожать и воспитывать детей. Символичная отрава сначала убила детей, а затем в прямом смысле поставила жирный крест на благополучном зеленом городском пейзаже. Следом уничтожать благополучную картинку принялись люди, принявшие образы Александра Маслова и Валентины Исаевой. В конце действа от некогда зеленого и цветущего пейзажа остались только клубы дыма, пепла и куча чадящих заводов.

Мы, как организаторыданного экологического мероприятия, не преследовали цели кинуть камень конкретно в указанных людей, но, с их молчаливого согласия, как первых лиц законодательной и исполнительной власти, происходят действительно ужасающие изменения добавил Евгений Попов.

Картина, претерпев все «коррективы», выглядела печально. Заводы, дым, все окутано серым туманом… Закончилось мероприятие возложением искусственных цветов к памятнику погибшей экологии Нижнего Тагила. Организаторы утверждают, что в возложении цветов к мемориалу, помимо активистов акции, приняли участие и обычные горожане.

Приятно осознавать, что каждый участник, даже находясь в достаточно юном возрасте, понимает значимость проблемы. Каждым из посетивших мероприятие двигали лишь внутренние, гражданские мотивы. Никакой материальной составляющей в пикете не было, как и во всех остальных партийных мероприятиях. Общество постепенно прекращает бояться высказывать свое мнение, свое право на комфортную жизнь резюмирует Евгений.