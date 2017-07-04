Три самовыдвиженца подали заявки на выборы в городскую думу Нижнего Тагила
4 июля 2017, 08:30Политика
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Стало известно, что в качестве кандидатов в депутаты городской думы Нижнего Тагила зарегистрировались три человека.
Сюжеты: Нижний Тагил
Ими стали – Виктория Зорина, крановщица УВЗ (4-ый округ), Ирина Фуфаева, инженер НТМК (6-ой округ) и Дмитрий Костенков, руководитель благотворительного фонда (13-ый округ).
В избиркоме Нижнего Тагила подчеркнули, что зарегистрировавшиеся кандидаты впервые заявили о политических стремлениях. Они единодушно уверены, что жизнь в городе надо менять к лучшему. Политических лозунгов от них сотрудники горизбиркома не услышали, передает Новый город.
Регистрация кандидатов в Нижнем Тагиле завершится 21 июля.
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