Три самовыдвиженца подали заявки на выборы в городскую думу Нижнего Тагила

В избиркоме Нижнего Тагила подчеркнули, что зарегистрировавшиеся кандидаты впервые заявили о политических стремлениях. Они единодушно уверены, что жизнь в городе надо менять к лучшему. Политических лозунгов от них сотрудники горизбиркома не услышали, передает Новый город.