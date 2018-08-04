Владимир Путин и Сергей Носов обсудили авиасообщение Магаданской области

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Президент Российской Федерации встретился с врио губернатора Магаданской области. Стороны обсудили ключевые вопросы развития региона и Дальнего Востока в целом.
3 августа состоялась встреча Владимира Путина и Сергея Носова. Стороны обсудили вопросы развития Магаданской области. Среди прочего президент страны поднял проблему развития малой авиации в регионе.
По словам Сергея Константиновича Носова, авиасообщениями занимается только одна компания, которая при этом работает и в других субъектах. В отдаленные населенные пункты порой приходится добираться по несколько часов на автомобиле. Развитие дорожной инфраструктуры, по словам Носова, важно для Магаданской области, но целесообразнее направлять средства на развитие малой авиации.
Как сообщает «ПолитРоссия», детальное обсуждение проблемы прошло без присутствия журналистов за закрытыми дверями.
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