Владимир Путин и Сергей Носов обсудили авиасообщение Магаданской области

По словам Сергея Константиновича Носова, авиасообщениями занимается только одна компания, которая при этом работает и в других субъектах. В отдаленные населенные пункты порой приходится добираться по несколько часов на автомобиле. Развитие дорожной инфраструктуры, по словам Носова, важно для Магаданской области, но целесообразнее направлять средства на развитие малой авиации.