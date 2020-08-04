Экс-руководитель ЕВРАЗа Кушнарев получил должность зампреда в свердловском ЗакСо
Сегодня, 15:22ПолитикаФото: 1MiMediainvest.ru
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4 августа Законодательным собранием области Алексей Кушнарев единогласно был избран заместителем председателя комитета по бюджету, сообщает Ура.ру со ссылкой на свой источник.
Агентство пишет, что для такого шага, Законодательное собрание Свердловской области специально учредило новую должность — третий заместитель председателя комитета по промышленной политике. На эту должность назначили депутата Михаила Зубарева и благодаря этому назначению для Кушнарева освободилась его нынешняя должность.
Напомним, что в июне Кушнарев покинул пост управляющего директора «ЕВРАЗ НТМК» и «Качканарского ГОКа».
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