Экс-руководитель ЕВРАЗа Кушнарев получил должность зампреда в свердловском ЗакСо

Агентство пишет, что для такого шага, Законодательное собрание Свердловской области специально учредило новую должность — третий заместитель председателя комитета по промышленной политике. На эту должность назначили депутата Михаила Зубарева и благодаря этому назначению для Кушнарева освободилась его нынешняя должность.