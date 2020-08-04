В Нижнем Тагиле более сотни жителей поддержали возврат прямых выборов мэра

Сбор подписей будет продолжаться до 10 сентября. Общественники планируют собрать до 10 тысяч подписей и будут перемещаться по разным районам города.

Подобные сборы подписей случай не уникальный. В Екатеринбурге так же появились граждане с подобной инициативой. Там за несколько собрано 2,5 тысячи подписей.