В Нижнем Тагиле более сотни жителей поддержали возврат прямых выборов мэра
Сегодня, 11:48ПолитикаФото: Страница ОД "Тагил За Перепены" во "Вконтакте"
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Активисты общественное движения «Тагил За Перемены» за первый день смогли собрать более 150 подписей за то, чтобы городу вернули прямые выборы главы, об этом ОД сообщает на своей странице во «Вконтакте»
Сюжеты: Нижний Тагил
Сбор подписей будет продолжаться до 10 сентября. Общественники планируют собрать до 10 тысяч подписей и будут перемещаться по разным районам города.
Подобные сборы подписей случай не уникальный. В Екатеринбурге так же появились граждане с подобной инициативой. Там за несколько собрано 2,5 тысячи подписей.
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