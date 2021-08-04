Еще 9 кандидатов в депутаты ЗакСО зарегистрированы от Нижнего Тагила

Еще 9 кандидатов в депутаты ЗакСО зарегистрированы от Нижнего Тагила
Еще 9 кандидатов в депутаты ЗакСО зарегистрированы от Нижнего Тагила
Сегодня, 15:26ПолитикаФото: 1MI
По данным на 4 августа, по три кандидата от партии «Единая Россия» по спискам зарегистрированы на выборы в Законодательное собрание Свердловской области в Ленинской, Дзержинской и Тагилстроевской региональных группах Нижнего Тагила.

В Ленинской территориальной группе Нижнего Тагила от «Единой России» зарегистрированы председатель комитета ЗакCO по региональной политике и развитию местного самоуправления Михаил Ершов, депутат Нижнетагильской городской думы, директор OOO «Нижнетагильский холодильник» Вячеслав Малых и председатель комитета ЗакCO по социальной политике Вячеслав Погудин (также выдвигается в Ленинском одномандатном округе).

В Дзержинской территориальной группе по спискам зарегистрированы депутат ЗакСО на непостоянной основе, председатель профкома УВЗ Евгений Лутохин, сердечно-сосудистый хирург Свердловской областной клинической больницы № 1 Андрей Шерстобитов, а также исполнительный директор УВЗ, депутат ЗакCO на непостоянной основе Владимир Рощупкин (также выдвигается в Дзержинском одномандатном округе).

В Тагилстроевской территориальной группе зарегистрированы директор по правовым вопросам ООО «Актив-медиа» Олег Герасимов, директор АО «НИИМаш» Елена Матвеева и заместитель председателя комитета ЗакСО по социальной политике Владимир Радаев (также выдвигается в Тагилстроевском одномандатном округе).

Кандидаты от других политических партий от Нижнего Тагила по данным на момент публикации пока не зарегистрированы, при этом выдвинуто несколько десятков человек.

Напомним, редакция TagilCity.ru рассказывает об актуальных политических высказываниях кандидатов в депутаты накануне выборов в Законодательное собрание Свердловской области в спецпроекте «Тагильский гамбит».

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний ТагилВыборы-2021
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