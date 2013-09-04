США рассматривают возможность полномасштабной военной операции в Сирии
4 сентября 2013, 09:00ПолитикаЕвгения
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Согласно сообщению ВВС, президент США Барак Обама рассматривает возможность широкомасштабной военной операции для нанесения максимального урона войскам Асада.
Об этом рассказал бывший заместитель главы штаба армии США Джек Кин. По его словам Барак Обама заявил приглашенным на встречу сенаторам-республиканцам, что планирует нанести значительный урон войскам Башара Асада, а также увеличить поддержку ряду повстанческих группировок, сражающихся с ним. Ранее Обама заявлял только о намерении нанести узконаправленный ракетный удар по нескольким объектам в «воспитательных целях».
Напомним, ранее Обама заявил о том, что принял решение начать военную операцию в Сирии, но переложил ответственность за принятие этого решения на конгресс.
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