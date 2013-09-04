США рассматривают возможность полномасштабной военной операции в Сирии

Об этом рассказал бывший заместитель главы штаба армии США Джек Кин. По его словам Барак Обама заявил приглашенным на встречу сенаторам-республиканцам, что планирует нанести значительный урон войскам Башара Асада, а также увеличить поддержку ряду повстанческих группировок, сражающихся с ним. Ранее Обама заявлял только о намерении нанести узконаправленный ракетный удар по нескольким объектам в «воспитательных целях».