Свердловские депутаты раньше вернутся из отпуска из-за пенсионной реформы

Задачу разработать проекты пенсионной реформы поставил перед руководством регионов президент РФ Владимир Путин во время обращения к гражданам России.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев создал рабочую группу по разработке законопроектов. Речь идет о льготах на оплату проезда в общественном транспорте, услуг ЖКХ, капитального ремонта, приобретение лекарств и других.