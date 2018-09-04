Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
#домахорошо
Свердловские депутаты раньше вернутся из отпуска из-за пенсионной реформы
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
3da7a916ed0a1c313246b545114e968c xl

Свердловские депутаты раньше вернутся из отпуска из-за пенсионной реформы

Сегодня, 11:40Политика
Читайте
также
5 млн рублей выделены на проект реабилитации Черноисточинского водохранилища
Будни в Нижнем Тагиле: школьники, логогрифы и спорт
Учиться, добреть, здороветь: итоги недели в Нижнем Тагиле