Свердловские депутаты раньше вернутся из отпуска из-за пенсионной реформы

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Депутаты заксобрания Свердловской области раньше выйдут из отпуска из-за внеочередного заседания по разработке проектов пенсионной реформы.
Сюжеты: Екатеринбург
Задачу разработать проекты пенсионной реформы поставил перед руководством регионов президент РФ Владимир Путин во время обращения к гражданам России.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев создал рабочую группу по разработке законопроектов. Речь идет о льготах на оплату проезда в общественном транспорте, услуг ЖКХ, капитального ремонта, приобретение лекарств и других.
Поэтому внеочередное заседание регионального парламента состоится 18 или 25 сентября, хотя первое заседание должно было пройти в середине октября. Соответственно, некоторым депутатам придется выйти из отпуска, чтобы присутствовать на заседании по пенсионной реформе, пишет Znak.
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