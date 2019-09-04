Президент России назвал придурками считающих Дальний Восток балластом
Сегодня, 19:43ПолитикаФото: Медиахолдинг 1Mi
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На заседании президиума Госсовета Владимир Путин назвал придурками тех, кто считал Дальний Восток балластом для России, пишет ТАСС.
Глава Якутии Айсен Николаев задал президенту вопрос о том, как он относится к тому, что ранее некоторое называли Дальний Восток балластом, который требует лишь льгот и бюджетных вливаний. На это глава государства сказал, что так могли говорить только придурки.
Я не знаю, какие придурки так говорили. Я что-то не верю, сказал Путин.
Николаев уточнил, что имеет в виду высказывания, прозвучавшие четверть века назад. Президент предложил говорить о сегодняшнем дне.
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