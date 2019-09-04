Три алапавских депутата досрочно лишены полномочий из-за недостоверности доходов
В Алапаевске три депутата местной городской думы лишились своих полномочий из-за недостоверных сведениях о доходах, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
В ходе надзорных мероприятий Алапаевская прокуратура выявила факты недостоверных сведений о доходах за 2017 год у трёх депутатов городской думы. В частности один из депутатов при заполнении сведений не указал доход, полученный им по предыдущему месту работы, и доход от вкладов в банках.
Такие же нарушения выявлены и у двух других депутатов. При этом один из них не указал доход, полученный им от предпринимательской деятельности, в несколько миллионов рублей. Другой, кроме недостоверных сведений о доходах, не указал то, что является учредителем общества с ограниченной ответственностью.
После выявления нарушений прокуратура вынесла председателю думы представление о рассмотрении вопроса о досрочном прекращении полномочий депутатов. Однако дума такого решения не вынесла, после чего городской прокурор обратился в суд.
Суд требования прокуратуры удовлетворил, досрочно прекратив полномочия трёх депутатов городской думы Алапаевска.