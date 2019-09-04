Три алапавских депутата досрочно лишены полномочий из-за недостоверности доходов

В ходе надзорных мероприятий Алапаевская прокуратура выявила факты недостоверных сведений о доходах за 2017 год у трёх депутатов городской думы. В частности один из депутатов при заполнении сведений не указал доход, полученный им по предыдущему месту работы, и доход от вкладов в банках.

Такие же нарушения выявлены и у двух других депутатов. При этом один из них не указал доход, полученный им от предпринимательской деятельности, в несколько миллионов рублей. Другой, кроме недостоверных сведений о доходах, не указал то, что является учредителем общества с ограниченной ответственностью.