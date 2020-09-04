Бывший глава свердловского минздрава Андрей Цветков получил повышение должности

Бывший глава свердловского минздрава Андрей Цветков получил повышение должности

Сегодня, 15:30ПолитикаPhoto: twitter.com
Экс-глава минздрава Свердловской области Андрей Цветков станет куратором онкологических служб и строительства медкластера, сообщает URA.RU со ссылкой на собственные источники.

По словам источника, губернатор региона Евгений Куйвашев решил придать аппаратный вес Андрею Цветкову. Протокольно он назначен куратором онкологических служб и строительства медкластера.

Эту информацию в пресс-службе регионального минздрава пока не подверждают.

Комментарии в департаменте информационной политики правительства области получить пока не удалось.

Напомним, что Андрей Цветков покинул пост главы минздрава Свердловской области после приезда главы Минздрава РФ Михаила Мурашко. При проверке были выявлены серьёзные нарушения в организации работы с заболевшими COVID-19.

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