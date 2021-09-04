Федор Щербаков рассказал о развитии киноиндустрии на Дальнем Востоке

Федор Щербаков, гендиректор студии «Ленфильм», на Восточном экономическом форуме обсудил с коллегами прошлое, настоящее и будущее дальневосточной киноиндустрии, а также ее развитие.

Как пишет vostokmedia.com, на форум приехали эксперты из Якутии, Бурятии и Приморья. Александр Мельник, кинорежиссер, сценарист и член Гильдии кинорежиссеров России, отметил: «Мы продюсировали фильм „Монгол“, который прокатывался потом в Америке, и мы знаем не понаслышке, насколько тяжело зарабатывать деньги на фильмах». Он также сказал, что в киноиндустрии не хватает кадров и это ощущается на региональном уровне. Щербаков сообщил, что есть соответствующие меры для поддержки местного киноискусства. Это система ребейтов, когда возвращают часть денег, которые были затрачены на создание кино. Речь также о региональных кинокомиссиях. Они позволяют решать бюрократические вопросы в режиме одного окна. В регионах, где есть такие кинокомиссии, условия для создания фильмов намного лучше. Щербаков подчеркнул, что в данные регионы России идут кинематографисты. Им там удобно и комфортно работать. Он также отметил вопрос рентабельности производства фильма. По этому поводу рассказал, что сегодня большой доход приносит грамотный мерчандайзинг, а не само кино. С этим высказыванием согласились участники форума из Якутии. В этом отношении самым успешным стал фильм «Мстители», поскольку все, что связано с этим фильмом, — компьютерная игра, комиксы и сувениры — принесло больше прибыли, чем сам фильм. Также на форуме рассказали о ребейтах. Именно они являются важным механизмом государственной поддержки творчества. Со временем их должны усовершенствовать. Данная система, по которой возвращают деньги, — отличная мера, которая с лихвой окупается. Щербаков добавил: «Киногруппы оставляют в регионе гораздо больше средств, чем бюджет тратит на эту поддержку». Участники форума согласились с мнением Щербакова. Кино — это двигающая сила региона и развития территории. Городов, живущих кинотуризмом, сейчас очень много во всем мире.

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