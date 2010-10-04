Дмитрий Медведев: Белоруссия считает Россию одним из главных врагов

«В адрес России и ее руководства идут потоки обвинений и брани. На этом построена вся избирательная кампания Лукашенко. Его беспокоит очень многое: и наведение порядка в наших экономических отношениях, и общение российских средств массовой информации с белорусской оппозицией, и даже судьба некоторых наших высокопоставленных пенсионеров и уволенных чиновников», - отметил Медведев.

«Стремление сформулировать в общественном сознании образ внешнего врага всегда отличало белорусское руководство. Только раньше в этой роли выступали Америка, Европа, Запад в целом. Теперь одним из главных враговобъявлена Россия», - заявил президент.