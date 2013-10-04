Владимир Путин заявил, что в торговле мигранты не нужны
4 октября 2013, 10:15ПолитикаЕвгения
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Президент РФ Владимир Путин высказался за ужесточение требований к мигрантам и предложил кабмину подумать, в каких видах деятельности мигрантов можно заменить местными жителями.
Приводя пример такой сферы, президент Владимир Путин назвал торговлю.
Скажем в торговле. Ну что, там трудно найти тех, кто из местных граждан работал бы в торговых точках? Да нет, наверное сказал президент.
В свою очередь премьер-министр Дмитрий Медведев признал, что в этой сфере такая замена возможно. Однако он отметил, что на стройках, где тяжелые условия труда, и в некоторых других отраслях, такая замена вряд ли возможна.
Нужно ли ужесточать законодательство? Нужно! В проекте для тех, кто нарушает миграционное законодательство не в первый раз, предусмотрена и уголовная ответственность подчеркнул президент.
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