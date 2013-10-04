Владимир Путин заявил, что в торговле мигранты не нужны

Приводя пример такой сферы, президент Владимир Путин назвал торговлю.

Скажем в торговле. Ну что, там трудно найти тех, кто из местных граждан работал бы в торговых точках? Да нет, наверное сказал президент.

В свою очередь премьер-министр Дмитрий Медведев признал, что в этой сфере такая замена возможно. Однако он отметил, что на стройках, где тяжелые условия труда, и в некоторых других отраслях, такая замена вряд ли возможна.