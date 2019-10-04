УК «Труд» согласилась вернуть «Водоканалу-НТ» долг в 5,6 миллиона рублей
Сегодня, 17:04ПолитикаФото: pixabay.com
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Управляющая компания ООО «Труд» обязалась выплатить «Водоканалу-НТ» 5,6 миллиона рублей. Это решение было принято по итогу разбирательства в Арбитражный суде Свердловской области. Компания выплатит эту сумму в рассрочку — по 373 тысяч рублей в месяц.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Изначально в иске «Водоканал-НТ» требовал взыскать с «Труда» в качестве выплаты долга 6 миллионов рублей, однако стороны пришли к мировому соглашению. По решению суда 5,6 млн рублей «Труд» будет выплачивать в течение 15 месяцев. В «Водоканале-НТ» TagilCiry.ru сообщили, что стандартный срок выплаты задолженности — 12 месяцев.
Напомним, ранее управляющая компания «ЖЭУ № 1» и «Водоканал-НТ» заключили мировое соглашение.
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