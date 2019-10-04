УК «Труд» согласилась вернуть «Водоканалу-НТ» долг в 5,6 миллиона рублей

Изначально в иске «Водоканал-НТ» требовал взыскать с «Труда» в качестве выплаты долга 6 миллионов рублей, однако стороны пришли к мировому соглашению. По решению суда 5,6 млн рублей «Труд» будет выплачивать в течение 15 месяцев. В «Водоканале-НТ» TagilCiry.ru сообщили, что стандартный срок выплаты задолженности — 12 месяцев.