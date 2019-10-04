В Нижнем Тагиле приступил к работе новый начальник управления ЖКХ
Сегодня, 11:10ПолитикаФото: TagilCity.ru
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4 октября в Нижнем Тагиле на аппаратном совещании в администрации города был официально представлен новый новый начальник Управления жилищного и коммунального хозяйства Павел Ивушкин.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
К обязанностям Ивушкин приступил ещё во вторник, рассказали TagilCity.ru в пресс-службе мэрии.
Во вторник он был назначен, а сегодня на аппаратном его официально представили,сказала руководитель пресс-службы Алла Жернакова.
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Фото: страница Павла Ивушкина в "Одноклассниках"
Павел Ивушкин сменил на этом посту Егора Копысова, который стал заместителем главы администрации города по городскому хозяйству и строительству. До вступления в должность Ивушкин работал заместителем начальника управления ЖКХ.
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