В Нижнем Тагиле приступил к работе новый начальник управления ЖКХ

К обязанностям Ивушкин приступил ещё во вторник, рассказали TagilCity.ru в пресс-службе мэрии.

Во вторник он был назначен, а сегодня на аппаратном его официально представили,сказала руководитель пресс-службы Алла Жернакова.

Фото: страница Павла Ивушкина в "Одноклассниках"