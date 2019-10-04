Заксобрание Свердловской области ищет замену Антону Шипулину

Как сообщается на сайте регионального парламента, прием документов продлится до 15 октября. Занять место в общественной палате могут граждане России, достигшие совершеннолетия. Занимать пост не могут чиновники, судьи, депутаты, иностранные граждане, недееспособные лица. Список необходимых документов размещен на сайте ЗакСо.

Напомним, что биатлонист Антон Шипулин попал в общественную палату по квоте губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. В сентябре этого года, выиграв на довыборах в Госдуму по Серовскому одномандатному округу, утратил право состоять в общественном органе.