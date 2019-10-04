Звезда «Уральских пельменей» выступил за строительство храма в Екатеринбурге

«За моей спиной находится здание приборостроительного завода. На этом месте может быть воздвигнут прекрасный храм — храм Святой Екатерины», — говорит Рожков на видео.

13 октября состоится опрос среди жителей города по выбору места для храма. Принять участие можно будет на 51 участке с 8 до 20 часов. Голоса подсчитают 14 октября.