Звезда «Уральских пельменей» выступил за строительство храма в Екатеринбурге
Сегодня, 22:04ПолитикаФото: Страница Андрея Рожкова в Facebook
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Актер шоу «Уральские пельмени» Андрей Рожков записал видео с обращением к жителям города, где выступил в пользу строительства храма Святой Екатерины на месте бывшего приборостроительного завода в Екатеринбурге, сообщает Ура.ру
Сюжеты: Екатеринбург
«За моей спиной находится здание приборостроительного завода. На этом месте может быть воздвигнут прекрасный храм — храм Святой Екатерины», — говорит Рожков на видео.
13 октября состоится опрос среди жителей города по выбору места для храма. Принять участие можно будет на 51 участке с 8 до 20 часов. Голоса подсчитают 14 октября.
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