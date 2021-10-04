Бывший депутат Госдумы Дмитрий Ионин станет вице-губернатором Свердловской области

Бывший депутат Госдумы Дмитрий Ионин станет вице-губернатором Свердловской области
Бывший депутат Госдумы Дмитрий Ионин станет вице-губернатором Свердловской области
Сегодня, 17:25ПолитикаФото: 1МI
Дмитрий Ионин не прошел на прошедших выборах в новую Госдуму от партии «Справедливая Россия — За правду», но станет заместителем Свердловской области Евгения Куйвашева по вопросам цифровых технологий.

Новый вице-губернатор Свердловской области Дмитрий Ионин станет курировать региональное министерство цифрового развития, сообщает E1.

Также политику достанется еще ряд направлений, полный список которых сейчас обсуждается в правительстве области. Назначение нового замгубернатора может состояться уже на текущей неделе.

Напомним, Дмитрий Ионин избирался в Госдуму по спискам партии эсеров и Березовскому одномандатному избирательному округу. По ходу предвыборной кампании Ионин снял свою кандидатуру из-за якобы начавшихся угрозах его сторонникам. А по спискам партии «Справедливая Россия — За правду» на выборах победил лидеру местных эсеров Андрей Кузнецову.

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