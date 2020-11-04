Опубликованы предварительные результаты президентских выборов в США

В США исход президентских выборов решают не обычные избиратели, а коллегия выборщиков, которая состоит из 538 представителей разных штатов. Количество выборщиков зависит от численности населения (от трех до 55). Если кандидата поддержат более 50% жителей штата, то он получит голоса всех его выборщиков. Для победы необходимо набрать как минимум 270 голосов.