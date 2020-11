Опубликованы предварительные результаты президентских выборов в США

Окончательные прогнозы по результатам выборов президента США делать пока еще рано, так как не сбываются прогнозы по тому, как будут голосовать ряд штатов, сообщает «РИА Новости».

Сейчас Дональд Трамп лидирует в Пенсильвании, Джорджии и Мичигане, Северной Каролине, Висконсине и на Аляске. Джо Байден лидирует в Неваде. По оценке Fox News, у Байдена 238 выборщиков, у Трампа 213, поэтому они оба имеют реальные шансы на избрание. В США исход президентских выборов решают не обычные избиратели, а коллегия выборщиков, которая состоит из 538 представителей разных штатов. Количество выборщиков зависит от численности населения (от трех до 55). Если кандидата поддержат более 50% жителей штата, то он получит голоса всех его выборщиков. Для победы необходимо набрать как минимум 270 голосов. Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев говорит, что он изначально делал ставку на Байдена, но ситуация складывается не однозначно. Похоже, что Трамп рвёт Байдена как тузик грелку,считает Калачев. Дональд Трамп уже заявил о своей победе на выборах. Выступая перед избирателями в Twitter он сказал, что выигрывает и готов к «большому празднованию». Также Трамп назвал итоги выборов «феноменальными результатами» и перечислил штаты, в которых избиратели отдали ему предпочтение. Напомним, сегодня проходят выборы президента в США. За пост главы Белого дома борются действующий президент, республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден.

