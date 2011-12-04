В Нижнем Тагиле процесс голосования контролировали иностранные наблюдатели
4 декабря 2011, 10:17ПолитикаВалерия Лошкарева
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Иностранные наблюдатели – представители ОБСЕ работали в Нижнем Тагиле в день выборов – 4 декабря. Впервые в современной истории города.
Последний раз наблюдатели ОБСЕ приезжали в Нижний Тагил в середине 90-х годов прошлого века. Между тем, вчера состоялось досрочное голосование в отдаленных районах.
Как рассказала председатель Ленинской районной территориальной избирательной комиссии Лариса Ульданова, 3 декабря члены избиркома посетили Чащино, Канаву, Чауж, Елизаветинское и Антоновск. С этими населенными пунктами затруднено транспортное сообщение. А центр голосования находился в Студёном. Чтобы избирателям не пришлось с трудом туда добираться, члены избиркома сами к ним приехали и дали возможность проголосовать.
© Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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