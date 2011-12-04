В Нижнем Тагиле процесс голосования контролировали иностранные наблюдатели

Последний раз наблюдатели ОБСЕ приезжали в Нижний Тагил в середине 90-х годов прошлого века. Между тем, вчера состоялось досрочное голосование в отдаленных районах.

Как рассказала председатель Ленинской районной территориальной избирательной комиссии Лариса Ульданова, 3 декабря члены избиркома посетили Чащино, Канаву, Чауж, Елизаветинское и Антоновск. С этими населенными пунктами затруднено транспортное сообщение. А центр голосования находился в Студёном. Чтобы избирателям не пришлось с трудом туда добираться, члены избиркома сами к ним приехали и дали возможность проголосовать.