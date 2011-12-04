Явка тагильчан на выборы, по предварительным данным, составила около 47%

На заседании избирательного штаба, которое состоялось в Администрации города в 19.00, была заслушана информация о работе избирательных участков. По словам начальника Межмуниципального управления МВД России «Нижнетагильское» Алексея Умывалкина, голосование проходило спокойно, нарушений общественного порядка не зафиксировано. По данным управления здравоохранения Администрации города, в течение дня поступило 6 вызовов «скорой помощи» на избирательные участки, в основном к людям пожилого возраста с диагнозом «повышение артериального давления».

По информации избирательного штаба на 19.00, в среднем по городу на избирательные участки пришли и приняли участие в голосовании 46,96% избирателей. По разным районам города эти данные варьируются от 50% до 82%.