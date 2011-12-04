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Явка тагильчан на выборы, по предварительным данным, составила около 47%
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Явка тагильчан на выборы, по предварительным данным, составила около 47%

4 декабря 2011, 23:04ПолитикаАлександра Логинова
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