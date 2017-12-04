Депутаты Свердловской области не смогут брать на работу членов семьи (ФОТО)

Свердловским депутатам запретили брать на работу близких родственников. Теперь они обязаны писать расписку о том, что не состоят с кандидатом в помощники в родственных связях.

В Законодательном собрании ужесточили правила трудоустройства на работу помощников депутатов.





В соответствии с новым распоряжением чиновники будут писать расписку о том, что кандидат на должность помощника не приходится ему братом, сестрой, супругом(-ой) или близким родственником супруга(-и).



Как пишет «Комсомольская Правда», это связано с тем, что в последнее время участились случаи трудоустройства депутатами своих родственников. Новшество распространится только на новых сотрудников. Что делать с уже работающими членами семьи, будут решать сами чиновники.





Фото: «Комсомольская Правда»