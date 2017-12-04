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Новости Нижнего Тагила

Депутаты Свердловской области не смогут брать на работу членов семьи (ФОТО)

4 декабря 2017, 21:00Добавить новость
Екатеринбург,политика,чиновники,заксобрание,трудоустройство,родственники,запрет,депутат
Свердловским депутатам запретили брать на работу близких родственников. Теперь они обязаны писать расписку о том, что не состоят с кандидатом в помощники в родственных связях.

В Законодательном собрании ужесточили правила трудоустройства на работу помощников депутатов

В соответствии с новым распоряжением чиновники будут писать расписку о том, что кандидат на должность помощника не приходится ему братом, сестрой, супругом(-ой) или близким родственником супруга(-и).


Как пишет «Комсомольская Правда», это связано с тем, что в последнее время участились случаи трудоустройства депутатами своих родственников. Новшество распространится только на новых сотрудников. Что делать с уже работающими членами семьи, будут решать сами чиновники.

Екатеринбург,политика,чиновники,заксобрание,трудоустройство,родственники,запрет,депутат

Фото: «Комсомольская Правда»

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