Нехватка медиков в больницах и мест в яслях. Полпреду рассказали о ситуации в Тагиле
Сегодня, 4 декабря, на окружном совещании при полпреде президента России в УрФО обсудили реализацию национальных проектов в Свердловской области. Также на заседании рассмотрели демографические показатели и проблемы дошкольного образования и медицины в Нижнем Тагиле.
Советник департамента по вопросам экономической и социальной политики аппарата полпреда Лариса Кузьмина сообщила, что в некоторых города Свердловской области показатели смертности от заболеваний сердечно-сосудистой системы превышают нормативы, в том числе в Нижнем Тагиле. Также она отметила, что в регионе существует проблема с количеством врачей.
Показатель обеспеченности хирургами, терапевтами, врачами на скорой в два раза ниже, чем по России. И, как следствие, конечно, возрастает нагрузка на оставшийся персонал. Основной причиной увольнения хирургов в Нижнем Тагиле и стали сверхнормативные нагрузки, сказала Кузьмина.
Советник аппарата полпреда президента РФ по УрФО Елена Кобелева сообщила, что Нижний Тагила занимает четвертое место в области по количеству детей, учащихся во вторую смену. Также город нуждается в дополнительных местах в яслях для детей до трех лет.
Обращают на себя внимание такие города, как Каменск-Уральский и Нижний Тагил, где потребность составляет 1250 и 1660 соответственно. Предлагаем рассмотреть программы с учётом открытия ясельных групп в действующих детских садах, корректировку жилых домов с возможностью размещения на первых этажах ясельных групп,сообщила Елена Кобелева.