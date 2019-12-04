Нехватка медиков в больницах и мест в яслях. Полпреду рассказали о ситуации в Тагиле

Советник департамента по вопросам экономической и социальной политики аппарата полпреда Лариса Кузьмина сообщила, что в некоторых города Свердловской области показатели смертности от заболеваний сердечно-сосудистой системы превышают нормативы, в том числе в Нижнем Тагиле. Также она отметила, что в регионе существует проблема с количеством врачей.

Показатель обеспеченности хирургами, терапевтами, врачами на скорой в два раза ниже, чем по России. И, как следствие, конечно, возрастает нагрузка на оставшийся персонал. Основной причиной увольнения хирургов в Нижнем Тагиле и стали сверхнормативные нагрузки, сказала Кузьмина.

Советник аппарата полпреда президента РФ по УрФО Елена Кобелева сообщила, что Нижний Тагила занимает четвертое место в области по количеству детей, учащихся во вторую смену. Также город нуждается в дополнительных местах в яслях для детей до трех лет.