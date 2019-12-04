СУ № 5 выиграло контракт от мэрии на замену аварийного жилья в Нижнем Тагиле

Согласно документации закупки, подрядчик должен предоставить девять жилых помещений, общая площадь которых не менее 293,6 квадратных метров — шесть однокомнатных квартир и три двухкомнатных. Жилплощадь приобретается в многоквартирном доме, введенном в эксплуатацию не ранее 2017 года.

В МКД должны быть санузлы, внутридомовые инженерные сети, газо-, водо- и электроснабжения и отопление. Также документацией предусмотрены принятые в эксплуатацию и зарегистрированные лифты с освещением для пользования инвалидов. Придомовая территория должна быть благоустроена — твердое покрытие, озеленение, наличие малых архитектурных форм, площадки различного назначения, в том числе детские с игровым комплексом.

Квартиры могут располагаться на любом этаже здания. Каждая из них предоставляется с чистовой отделкой: утепленная входная дверь, межкомнатные двери, стеклопакеты, вентиляционные решетки, крюки для потолочных светильников, умывальник, унитаз, электровыключатели, напольные покрытия из керамической плитки в ванной комнате, туалете, кладовых и балконе, а в остальных помещениях — ламинат.

Напомним, в октябре четыре семьи из Нижнего Тагила, которые жили в аварийных домах, получили новые квартиры в доме на ГГМ в рамках программы переселения из ветхого и аварийного жилья. Всего в период с 2019 по 2022 годы должны быть расселены 43 МКД, на первом этапе (2019–2020 годы) — 17 домов. Общий объем финансирования — 593 миллиона рублей.

Отметим, что владельцами ООО «СУ № 5» являются Сергей Лакницкий и ООО «Трест-Магнитострой». За последние пять лет компания выиграла несколько контрактов для строительства квартир для детей-сирот. К 2020 году для них должны построить 50 квартир. В 2014 году «Магнитострой» сдал в эксплуатацию первый дом жилкомплекса «Муринские пруды». Уже тогда жители жаловались на недоделки строителей. Сейчсас там по-прежнему возникают проблемы — уже три месяца в доме происходят перебои с горячей водой, и по заявлению управляющей компании, связанно это с некачественной работой застройщика.