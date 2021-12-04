Врио главы «Единой России» в Свердловской области стал губернатор Евгений Куйвашев

Врио главы «Единой России» в Свердловской области стал губернатор Евгений Куйвашев
Врио главы «Единой России» в Свердловской области стал губернатор Евгений Куйвашев
Сегодня, 17:03ПолитикаФото: 1МI
Губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева назначили врио секретаря регионального отделения партии «Единая Россия». Также еще 11 глав регионов наделили подобными полномочиями.

Евгений Куйвашев в качестве руководителя регионального отделения партии сменит на посту Виктора Шептия, который возглавлял свердловскую ячейку «Единой России» на протяжении 12 лет, сообщает 66.ру.

В пресс-службе отделения партии Свердловской области изданию пояснили, что двойной функционал руководителя для губернатора будет способствовать росту благосостояния региона. В будущем от подобного назначения ожидается «ощутимый синергетический эффект».

Бывший руководитель регионального отделения партии Виктор Шептий поделился, что испытывает чувство выполненного долга после всей проделанной в течение 12 лет на данном посту работы.

Помимо Евгения Куйвашева еще 11 губернаторов стали руководителями отделений партий в своих регионах. Первое совещания с ними глава «Единой России» Дмитрий Медведев провел накануне в режиме видеоконференции.

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