Врио главы «Единой России» в Свердловской области стал губернатор Евгений Куйвашев

Евгений Куйвашев в качестве руководителя регионального отделения партии сменит на посту Виктора Шептия, который возглавлял свердловскую ячейку «Единой России» на протяжении 12 лет, сообщает 66.ру.
В пресс-службе отделения партии Свердловской области изданию пояснили, что двойной функционал руководителя для губернатора будет способствовать росту благосостояния региона. В будущем от подобного назначения ожидается «ощутимый синергетический эффект».
Бывший руководитель регионального отделения партии Виктор Шептий поделился, что испытывает чувство выполненного долга после всей проделанной в течение 12 лет на данном посту работы.
Помимо Евгения Куйвашева еще 11 губернаторов стали руководителями отделений партий в своих регионах. Первое совещания с ними глава «Единой России» Дмитрий Медведев провел накануне в режиме видеоконференции.