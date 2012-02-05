Политическое движение «В защиту человека труда» может стать основой новой партии

Начальник цеха «Уралвагонзавода» (Нижний Тагил, Свердловская область) Игорь Холманских заметил, что рабочий, ставший известным после «прямой линии» с Путиным и организации комитета в его поддержку, после трудовогодня остается «один на один со своими проблемами, которые ему не всегда удается решить, в силу тех или иных причин».