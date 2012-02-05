Политическое движение «В защиту человека труда» может стать основой новой партии
После митинга «в поддержку человека труда» на Урале появилось политическое движение «В защиту человека труда». В перспективе – создание партии.
Участники встречи руководителей профсоюзов и представители свердловских заводов в Екатеринбурге в четверг, 2 февраля, объявили о создании межрегионального общественно-политического движения «В защиту человека труда».
По словам председателя федерации профсоюзов Свердловской области Андрея Ветлужских, основными задачами нового движения станут поддержка курса премьер-министра России, кандидата в президенты РФ Владимира Путина, «избавление от неуважаемых народом» чиновников, обеспечение гарантий труда, достойной зарплаты, социальной защиты.
Начальник цеха «Уралвагонзавода» (Нижний Тагил, Свердловская область) Игорь Холманских заметил, что рабочий, ставший известным после «прямой линии» с Путиным и организации комитета в его поддержку, после трудовогодня остается «один на один со своими проблемами, которые ему не всегда удается решить, в силу тех или иных причин».
По мнению председателя свердловского отделения общественной организации предпринимателей «Опоры России» Евгения Артюха, движение создается для любого человека, для которого труд является единственным источником благосостояния.
Сопредседателями оргкомитета движения стали Холманских, Ветлужских и Артюх.
В будущем движение станет основой новой политической партии, сообщается на сайте партии «Единая Россия».
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