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Политическое движение «В защиту человека труда» может стать основой новой партии
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Политическое движение «В защиту человека труда» может стать основой новой партии

5 февраля 2012, 10:28Политика
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