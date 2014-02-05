Глава Петрозаводска выкладывает еженедельные видеоотчеты работы мэрии. А как такая идея тагильчанам?

Все началось с того, что она отменила торжество по поводу ее инаугурации, а также новогодний корпоратив для сотрудников мэрии. Это позволило сэкономить около 3 миллионов рублей. К слову, для этого города даже такая, казалось бы, крошечная сумма – реальные деньги, ведь у столицы Карелии остродефицитный бюджет.

Надо понимать, что инаугурация – это не юридический акт, а просто дань традиции. Я не вижу необходимости собирать в рабочее время несколько сотен человек, чтобы отпраздновать мою победу. С моей точки зрения тратить деньги и человеческие ресурсы на подобные мероприятия нецелесообразно процитировали Галину Ширшину источники вплоть до федерального уровня.

В кризисной ситуации мэр города сходу заработала «очки» у избравшего ее народа. Напомним, инаугурация Сергея Носова, Главы Нижнего Тагила, состоялась 17 октября, и прошла хоть и с присутствием випов, но без банкетов-фуршетов, скромно. Лидер сразу включился в работу, чем также порадовал тагильчан.

Перечислим ряд нововведний, за которые Галину Ширшину в своем городе практически носят на руках. Во-первых, мэрия готовит еженедельный видеоотчет о своей работе и выкладывает в интернет – все записи в свободном доступе и не удаляются с официального сайта администрации города Петрозаводск. У местных жителей всегда есть возможность пересмотреть, что было сделано, а что намечено, и как продвигается работа. Такой инициативы пока не проявил ни один градоначальник в России.

Во-вторых, политик ввела учет интернет-голосования при проведении публичных слушаний, а все заседания органов городской власти теперь транслируются в интернете. Кстати, тагильчане часто сетуют, что нет смысла устраивать публичные слушания, ведь не получается на них прийти. В Нижнем Тагиле эти мероприятия всегда проводятся в будни, в дневные часы – у большинства заинтересованных нет возможности присутствовать и высказаться.

В-третьих, попросив волонтеров о помощи, Галина Ширшина избавила город от незаконной рекламы. Речь о рекламных плакатах, которые предприниматели незаконно развесили на заборах, столбах и даже фасадах зданий, - все было снято руками добровольцев. Кстати, молодежь живо откликнулась на предложение мэра. За три дня были очищены ограждения зданий Национального архива, Национальной библиотеки, бывшей детской поликлиники, улица Онежской Флотилии и многое другое, пишет gubdaily.ru. Вся организация заключалась в том, чтобы выдать молодежи инструменты и приставить к ним полицейского на случай агрессии со стороны любителей попортить здания.

В-четвертых, градоначальница продавила решение об отмене «золотых парашютов» для чиновников городской администрации и депутатов Петросовета, работающих на платной основе. Напомним, не так давно Министерство труда согласовало поправки в Трудовой кодекс по ограничению выплаты «золотого парашюта» от 3 до 6 окладов, причем компенсация не будет выплачиваться, если увольнение произойдет по «обоюдному» согласию. По данным местных информационных агентств, экс-мэру пришлось обойтись без причитавшихся ему 1,3 миллиона рублей.

Кроме того, у Галины Ширшиной очень интересная тактика. Она выступает с такими иницативами, которые граждане с удовольствием поддерживают, но дума не принимает. В итоге чем больше инициатив Главы отвергается, тем враждебнее становится население в отношении думы, а значит мэр сможет добиться роспуска действующего Петросовета и на досрочных выборах собрать команду, которая ей нужна. Кстати, против нынешнего состава в городе появилось довольно серьезное движение.

И это лишь малая часть активной деятельности градоначальницы. Словом, следить за жизнью Петрозаводска сегодня не менее интересно, чем за родным Тагилом, к которому с приходом Сергея Носова приковано особое внимание не только тагильчан, но и всей страны.

На фото слева мэр Петрозаводска Галина Ширшина, справа - мэр Нижнего Тагила Сергей Носов.