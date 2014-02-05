Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
У Свердловской области новый статус – субъект-ментор. В рамках «пилотного» проекта Холманских
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

У Свердловской области новый статус – субъект-ментор. В рамках «пилотного» проекта Холманских

5 февраля 2014, 09:15Политика
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Срединедельный культобзор: «Всё в шоколаде»