У Свердловской области новый статус – субъект-ментор. В рамках «пилотного» проекта Холманских

Речь о внедрении дуальной системы обучения, когда будущие рабочие изучают теорию в учебных заведениях, а вся практика проходит исключительно на производстве.

И хотя в пилотный проект включена только Свердловская область, я хочу получить полную картину о связях предприятий и учреждений образования округа, у которых есть контракты на подготовку специалистов цитирует полпреда издание Новый Регион-2.

Не меньше внимания, к слову, будет уделено учащимся средних школ. Подростков также будут ориентировать на человека труда с совмещением теоретического и практического обучения. Игорь Холманских поручил до 14 апреля разработать специальный комплекс мер. Оформленные идеи передадут в правительство. Добавим, в Нижнем Тагиле плотное взаимодействие предприятий и учебных заведений существует уже сегодня, вероятно, наш город могут поставить в пример другим муниципалитетам УрФО.