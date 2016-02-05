Сергей Носов принял участие в заседании Правления Торгово-промышленной палаты Нижнего Тагила и совета глав Горнозаводского управленческого округа

Заседание началось с сообщения Владимира Рощупкина о ситуации на больших и малых предприятиях, занимающихся промышленностью. Он заявил, что общие проблемы в условиях кризиса зависит можно решить коллегиально.

Сергей Беляев, начальник горнометаллургического комплекса, заявил, что в прошлом году весь объем продукции достигает более 1,7 миллиарда рублей. Также было выделено 95 миллионов поддержки на уплату процентов по кредитам и развитие университетского комплекса и «титановой долины». Также он заявил, что есть планы о выделении еще двух миллиардов рублей на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства.

Владислав Пинаев, заместитель Главы Администрации города сообщил, что количество предприятий предпринимательской деятельности уменьшилось из-за различных факторов, в том числе из-за подъема стоимости сырья.

Все согласились с тем, что проблем много. Их решение может быть достигнуто только совместными действиями. Одним из решений принято установка квот для небольших предприятий, которые занимаются производством, а не продажей товаров и услуг. С этим и согласился мэр города Сергей Носов.