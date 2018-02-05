Коммунист Парфенов предрек появление налоговых коллекторов

Парфенов усомнился в необходимости легализации деятельности «этих вышибал», функции которых может выполнять служба судебных приставов, которая законными методами способна обеспечивать соблюдение законодательства.

Политик озадачился возможным появлением в будущем налоговых коллекторов и частного суда, сообщает «Комсомольская правда».

Раз закон принят, то, согласно логике, следующим шагом должна стать инициатива о передаче в частные руки деятельности налоговое полиции, а там и до частного суда недалеко считает Алексей Парфенов.

Политик заявляет, что в его словах вряд ли можно углядеть иронию.

Все в логике происходящих событий. Аппетит приходит во время еды. Так что, полагаю, на этом не остановимся и не за горами уже частная армия говорит коммунист.

Принятие закона о коллекторах свидетельствует о фактической передаче части карательных функций бизнесу, говорит политик и предлагает задуматься над вопросом: для чего же тогда существует государство, если оно отказывает от выполнения своих функций? Одно из первых действий по исправлению в этом направлении – отмена скандального закона, уверен Алексей Парфенов.