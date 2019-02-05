Выходец с УВЗ назначен председателем комитета промышленной политики Екатеринбурга
Сегодня, 19:10ПолитикаФото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга
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Новым председателя комитета по промышленной политике администрации Екатеринбурга стал Александр Воронин, который ранее работал на «Уралвагонзаводе».
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Александр Воронин работал экономистом на УВЗ с 2003 по 2010 год. С завода он ушел, дослужившись до должности начальника отдела бюджетирования предприятия. После этого Воронин пять лет работал на ОАО «Уралкриомаш». Там он занимал должность замгенерального директора по экономике, финансам и работе с персоналом. В 2015 году Воронин вновь вернулся на УВЗ на пост начальника управления по комплексной системе управления рисками и внутреннему контролю.
5 февраля распоряжение о назначении Александра Воронина подписал глава уральской столицы Александр Высокинский, сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга.
Ранее должность председателя комитета занимал экс-мэр Ревды Михаил Митрофанов.
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