Выходец с УВЗ назначен председателем комитета промышленной политики Екатеринбурга

Александр Воронин работал экономистом на УВЗ с 2003 по 2010 год. С завода он ушел, дослужившись до должности начальника отдела бюджетирования предприятия. После этого Воронин пять лет работал на ОАО «Уралкриомаш». Там он занимал должность замгенерального директора по экономике, финансам и работе с персоналом. В 2015 году Воронин вновь вернулся на УВЗ на пост начальника управления по комплексной системе управления рисками и внутреннему контролю.