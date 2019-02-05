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Выходец с УВЗ назначен председателем комитета промышленной политики Екатеринбурга
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Выходец с УВЗ назначен председателем комитета промышленной политики Екатеринбурга

Сегодня, 19:10ПолитикаФото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга
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