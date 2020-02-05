Госдума приняла в первом чтении законопроект о всероссийской минуте молчания
Сегодня, 22:40ПолитикаФото: 1Mediainvest.ru
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Сегодня, пятого февраля, был принят в первом чтении законопроект о ежегодном проведении минуты молчания, сообщается на сайте Госдумы.
Согласно ему, проводиться мероприятие будет каждый год 22 июня.
Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, дополняющий действующий закон «О днях воинской славы и памятных датах России» и предлагающий проведение общефедеральной минуты молчания в День памяти и скорби 22 июня, говорится в сообщении.
Также отмечено, что минута молчания послужит миру напоминанием об агрессии против Советского Союза и стойкости его народов. Кроме того, законопроект предлагает распространить некоторые нормы закона на мероприятия, посвященные памятным датам России.
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