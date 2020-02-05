Госдума приняла в первом чтении законопроект о всероссийской минуте молчания

Согласно ему, проводиться мероприятие будет каждый год 22 июня.

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, дополняющий действующий закон «О днях воинской славы и памятных датах России» и предлагающий проведение общефедеральной минуты молчания в День памяти и скорби 22 июня, говорится в сообщении.