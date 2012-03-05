Даже предварительные итоги выборов в гордуму станут известны к вечеру

Как рассказали ИА «Все новости» в городском избиркоме, в этом году пришлораспоряжение из областной избирательной комиссии как можно скорееобработать бюллетени президентского голосования. Поэтому за подсчётитогов выборов в гордуму избиркомы возьмутся только после того, какотвезут в Екатеринбург протоколы результатов выборов президента.

Напомним, что на выборы вчера пришли почти 60% тагильчан. По данным на 8утра, Вагонка отдала почти 70% голосов за Владимира Путина. Этот жерайон стал лидером по числу пришедших на избирательные участки человек. ВЛенинском и Тагилстроевском районах у Путина чуть более 60%. В целом поСвердловской области он набрал 64,5%. На втором месте по региону –Геннадий Зюганов с 12%, 11% свердловчан проголосовали на МихаилаПрохорова.