Нижний Тагил: все единороссы победили, а «генсек» проиграл

Вчера, 4 марта, кроме президента РФ тагильчане выбирали еще и депутатовгордумы. Выборы местных народных избранников, напомним, впервые прошлипо смешанной системе. 13 депутатов надо было выбрать по одномандатнымокругам и еще 14 по спискам парламентских партий.

Официальных сведений о результатах голосования пока нет, сообщили нашемукорреспонденту в горизбиркоме. Но уже предварительные итоги позволяютсудить об убедительной победе единороссов. Практически во всеходномандатных округах и с большим отрывом от соперников лидируюткандидаты «ЕР». Исключение составляет лишь избирательный округ №12, гдеосновными соперниками за мандат народного доверия стали два депутатапрежнего созыва: лидер тагильских «медведей», директор ГЛК «Гора Белая»Александр Маслов и член Общественной палаты Свердловской области, врачСергей Чеканов.

По предварительным данным, за А. Маслова проголосовали 32% избирателей, аза С. Чеканова – 44 процента. Третье место досталось педагогу СергеюПудовкину (11%), члену КПРФ. Тагильчане помнят его по выборам главыгорода в 2008-м году, когда никому не известный работник детскогодосугового центра к выборному финишу пришел четвертым, а всего на постмэра претендовали восемь кандидатов.

С. Чеканов еще два года назад был членом «ЕР» и даже возглавлялпартгруппу единороссов в гордуме. «Я приостановил свое членство в рядахпартии только после избрания в состав Общественной палаты, как того итребовал регламент. И я же, кстати, рекомендовал кандидатуру Маслова прирассмотрении вопроса о новом лидере партгруппы в гордуме», -прокомментировал свой беспартийный статус кандидат в депутаты гордумы.

Впрочем, А. Маслов, хоть и потерпел поражение в одномандатном округе, останется депутатом гордумы, как лидер партсписка.

По единому округу тагильские единороссы набрали почти 50% голосовизбирателей. 22 процента избирателей отдали свои глосса «СправедливойРоссии», около 16% - КПРФ, и только 9 процентов тагильчан сделали выбор впользу ЛДПР. В любом случае все парламентские партии отныне будут иметьсвоих представителей в нижнетагильской гордуме 6 созыва.