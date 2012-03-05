Обработано 90 процентов бюллетеней на выборах президента РФ

Представитель КПРФ Геннадий Зюганов получает 17,07 процента,самовыдвиженец Михаил Прохоров — 7,18 процента, Владимир Жириновскийот ЛДПР — 6,29 процента, а Сергей Миронов от «Справедливой России» —3,76 процента.

Ранее ЦИК России обещал обработать 99 процентов протоколов к 10:00 понедельника.

С успехом на выборах В. Путина поздравили В.Жириновский и С. Миронов, Геннадий Зюганов от поздравлений воздержался.

Во времяпрямой линии с Нижним Тагилом Путин поблагодарил Игоря Холманскогои его коллег за очень активную и эффективную поддержку. В ответном словеХолманских еще раз поздравил Путина «с общей победой».

На двухучастках результаты выборов будут признаны недействительными. Одинучасток находится в Москве, его номер 3182. На участке зафиксированынарушения при составлении списка избирателей, сообщил журналистамзамглавы ЦИК РФ Леонид Ивлев. В списки вносились фамилии граждан за дваи даже за один день до выборов вместо положенных минимальных трех.

На участке1402 в Тарумовском районе Дагестана, где веб-камеры зафиксировалипризнаки вброса бюллетеней, результаты выборов также будут отменены,журналистам зампред ЦИК РФ Леонид Ивлев. В воскресенье днем в интернетепоявилось видео, на котором изображена загрузка пачек избирательныхбюллетеней в комплексы для их обработки на участке в доме культуры селаТарумовка.

Материалы по этому участку уже направлены в прокуратуру и следственный комитет, сообщает источник РИА Новости.

Также в Дагестане был обстрелян избирательный участок, в итоге перестрелки погибли трое полицейских.

5 тысячзвонков поступило к 22:00 4 марта на горячую линию «Карты нарушений»,проекта, созданного ассоциацией «Голос» для контроля за ходомголосования на президентских выборах в России. Количество жалоб возрослок моменту подсчета голосов. В частности, много сообщений поступилооб удалении наблюдателей с участков.