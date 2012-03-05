Официально нарушений на выборах не было. Неофициально по нарушениям лидирует Вагонка (ВИДЕО)

Больше всего нарушений зафиксировано на Вагонке. Возле избирательных участков Дзержинского района в деньголосования раздавались флажки с лозунгом агитационной кампании УВЗ«Голосуй за своих!». Они не призывали голосовать за того или иногокандидата, но были выдержаны в стиле агитации кандидатов УВЗ.Девушка, раздающая флажки, заявила, что продукцию избиратели получаютуже после голосования. Хотя любая агитация в день выборов в принципезапрещена.

Также на избирательных участках Дзержинского района не была заполненавторая строка в увеличенной форме итогового протокола, где указываетсяколичество полученных участком бюллетеней. Закон обязывает заполнять этустроку до начала голосования, так как потом можно вписать большееколичество бюллетеней и сделать вброс в урны.

Но самый большой резонанс вызвала «лотерея», которую проводило руководство УВЗ. Она была организована вчесть 80-летия корпоративной газеты завода «Машиностроитель» аккурат вдень выборов. Накануне выборов каждому сотруднику был выдан лотерейныйбилет с номером. После голосования заводчане подходили к «Газелям»,которые стояли у каждого избирательного участка на Вагонке, и отдавали билет. Корешокбилета неизвестные в «Газели» отрывали и возвращали его назад. Такимобразом УВЗ вел учет проголосовавших, уверены независимые наблюдатели.

По сути использование административного ресурса для контроля явки навыборы незаконно, но подтверждения этих данных нет, прокомментировалинам в горизбиркоме эту ситуацию.

Обо всех нарушениях были поданы заявления в ТИК Дзержинского района.Отметим, в течение дня телефоны вагонской комиссии не отвечают, так что получить комментарий ее представителей пока не удалось.

Тагильчане также сообщили о фактах агитации в «день тишины» 3-го и вдень выборов 4 марта. 3 марта на все двери в подъезде дома № 41 по ул.Газетной были наклеенымагнитики «За Ленду», сообщила жительница дома Кристина Шаренко. «4 марта по почтовымящикам разносили агитационные материалы листовки ЛДПР», — написала пользователь Кристина Жукова. Район девушка неуказала. У ЛДПР в эти выборы не было листовок, агитматериалы включалитолько буклеты, сообщили нам в нижнетагильском отделении ЛДПР, нопообещали разобраться.

В горизбиркоме на эти сообщения ответили, что тагильчанам необходимо было сразу после обнаружения нарушений звонить по телефону «горячей линии» для принятия дальнейших мер.

Видео пользователя YouTube Chesvib