Официально нарушений на выборах не было. Неофициально по нарушениям лидирует Вагонка (ВИДЕО)
В городской избирательной комиссии TagilCity.ru сообщили, что по телефону «горячей линии» не поступало жалоб о нарушениях, которые могли бы повлиять на итоги выборов. Но наблюдатели и рядовые избиратели рассказывают о ряде нарушений, свидетелями которых они стали.
Больше всего нарушений зафиксировано на Вагонке. Возле избирательных участков Дзержинского района в деньголосования раздавались флажки с лозунгом агитационной кампании УВЗ«Голосуй за своих!». Они не призывали голосовать за того или иногокандидата, но были выдержаны в стиле агитации кандидатов УВЗ.Девушка, раздающая флажки, заявила, что продукцию избиратели получаютуже после голосования. Хотя любая агитация в день выборов в принципезапрещена.
Также на избирательных участках Дзержинского района не была заполненавторая строка в увеличенной форме итогового протокола, где указываетсяколичество полученных участком бюллетеней. Закон обязывает заполнять этустроку до начала голосования, так как потом можно вписать большееколичество бюллетеней и сделать вброс в урны.
Но самый большой резонанс вызвала «лотерея», которую проводило руководство УВЗ. Она была организована вчесть
По сути использование административного ресурса для контроля явки навыборы незаконно, но подтверждения этих данных нет, прокомментировалинам в горизбиркоме эту ситуацию.
Обо всех нарушениях были поданы заявления в ТИК Дзержинского района.Отметим, в течение дня телефоны вагонской комиссии не отвечают, так что получить комментарий ее представителей пока не удалось.
Тагильчане также сообщили о фактах агитации в «день тишины» 3-го и вдень выборов 4 марта. 3 марта на все двери в подъезде дома № 41 по ул.Газетной были наклеенымагнитики «За Ленду», сообщила жительница дома Кристина Шаренко. «4 марта по почтовымящикам разносили агитационные материалы листовки ЛДПР», — написала пользователь Кристина Жукова. Район девушка неуказала. У ЛДПР в эти выборы не было листовок, агитматериалы включалитолько буклеты, сообщили нам в нижнетагильском отделении ЛДПР, нопообещали разобраться.
В горизбиркоме на эти сообщения ответили, что тагильчанам необходимо было сразу после обнаружения нарушений звонить по телефону «горячей линии» для принятия дальнейших мер.
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