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Официально нарушений на выборах не было. Неофициально по нарушениям лидирует Вагонка (ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Официально нарушений на выборах не было. Неофициально по нарушениям лидирует Вагонка (ВИДЕО)

5 марта 2012, 14:34Политика
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