Стали известны окончательные итоги выборов в гордуму
По уточненным данным избирательной комиссии, по единому округу большинство голосов (49,48%) получила «Единая Россия». На втором месте с результатом 21,58% - «Справедливая Россия», далее – КПРФ (15,51%) и ЛДПР (9,26%).
Таким образом единороссов в думе будет большинство. Первые 8 кандидатовсписка партии прошли в думу - Александр Маслов, Алексей Пырин, СергейСаранчук, Геннадий Упоров, Станислав Бойко, Олег Бахтеев, ЕленаЕмельянова и Вячеслав Малых.
ЛДПР получила одно место в думе, его займёт лидер списка Владимир Гаёв.Компартию в думе будут представлять Алексей Кубасов и Александр Петров.От «справороссов» в думу прошли Андрей Муринович, Андрей Исаев и ЛеонидМартюшев, сообщает ИА «Все новости».
По 13-ти одномандатным округам, по предварительным данным на 9.35 утра, большинство голосов набрали:
Округ №1 – А.А.Галахов (50,15%)
Округ №2 – В.Ю.Фурман (64,99%)
Округ №3 – В.А.Раудштейн (64%)
Округ № 4 – И.В.Базилевич (67,57%)
Округ №5 – В.И.Антонов (69,18%)
Округ №6 – В.Г.Радаев (61,57%)
Округ №7 – Н.А.Беркутов (47,24%)
Округ №8 – О.В.Цветков (52,61%)
Округ №9 – В.А.Горячкин (61,71%)
Округ №10 – А.Л.Казаринов (56,34%)
Округ №11 – В.В.Щетников (64,93%)
Округ №12 – С.А.Чеканов (40,70%)
Округ №13 – К.Н.Шведов (56,42%)
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