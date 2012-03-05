Стали известны окончательные итоги выборов в гордуму

Таким образом единороссов в думе будет большинство. Первые 8 кандидатовсписка партии прошли в думу - Александр Маслов, Алексей Пырин, СергейСаранчук, Геннадий Упоров, Станислав Бойко, Олег Бахтеев, ЕленаЕмельянова и Вячеслав Малых.

ЛДПР получила одно место в думе, его займёт лидер списка Владимир Гаёв.Компартию в думе будут представлять Алексей Кубасов и Александр Петров.От «справороссов» в думу прошли Андрей Муринович, Андрей Исаев и ЛеонидМартюшев, сообщает ИА «Все новости».

По 13-ти одномандатным округам, по предварительным данным на 9.35 утра, большинство голосов набрали:

Округ №1 – А.А.Галахов (50,15%)

Округ №2 – В.Ю.Фурман (64,99%)

Округ №3 – В.А.Раудштейн (64%)

Округ № 4 – И.В.Базилевич (67,57%)

Округ №5 – В.И.Антонов (69,18%)

Округ №6 – В.Г.Радаев (61,57%)

Округ №7 – Н.А.Беркутов (47,24%)

Округ №8 – О.В.Цветков (52,61%)

Округ №9 – В.А.Горячкин (61,71%)

Округ №10 – А.Л.Казаринов (56,34%)

Округ №11 – В.В.Щетников (64,93%)

Округ №12 – С.А.Чеканов (40,70%)

Округ №13 – К.Н.Шведов (56,42%)