Только треть депутатов в гордуме Нижнего Тагила будут «новенькими»
5 марта 2012, 14:50ПолитикаВалерия Лошкарева
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По предварительным прогнозам экспертов, лишь 8 из 27-ми парламентариев в нижнетагильской думе 6 созыва сядут в депутатские кресла впервые.
По одномандатным округам, напомним, 12 из 13-ти мест получили представители Единой России. Лишь на округе №12 лидер местных «единороссов» Александр Маслов уступил беспартийному самовыдвиженцу Сергею Чеканову.
На округе №1 победил Андрей Галахов, на округе №2 – Владимир Фурман. Третий округ будет представлять Вадим Раудштейн. Четвертый —Игорь Базилевич, он-то и станет единственным новичком среди одномандатников.
По пятому округу в думу проходит Владимир Антонов, по шестому – Владимир Радаев. На седьмом округе победил
Никита Беркутов, на восьмом – Олег Цветков. На округе №9 избиратели отдали голоса Вячеславу Горячкину, на десятом – Алексею Казаринову. По 11-му округу проходит Владимир Щетников, а округ № 13 будет представлять Константин Шведов.
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