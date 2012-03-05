Только треть депутатов в гордуме Нижнего Тагила будут «новенькими»

По одномандатным округам, напомним, 12 из 13-ти мест получили представители Единой России. Лишь на округе №12 лидер местных «единороссов» Александр Маслов уступил беспартийному самовыдвиженцу Сергею Чеканову.

На округе №1 победил Андрей Галахов, на округе №2 – Владимир Фурман. Третий округ будет представлять Вадим Раудштейн. Четвертый —Игорь Базилевич, он-то и станет единственным новичком среди одномандатников.

По пятому округу в думу проходит Владимир Антонов, по шестому – Владимир Радаев. На седьмом округе победил