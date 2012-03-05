Владимир Путин в ближайшее время приедет в Нижний Тагил

Основная цель визита – проблема гособоронзаказа. Об этом Владимир Владимирович заявил на пресс-конференции, посвященной итогам президентских выборов 4 марта в его избирательном штабе.

Премьер, связываясь с избирательными штабами в регионах, в первую очередь пообщался с Нижним Тагилом. В телемосте с Путиным участвовали Игорь Холманских и Андрей Ленда.