Владимир Путин в ближайшее время приедет в Нижний Тагил
5 марта 2012, 14:27Политика
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Премьер-министр Владимир Путин планирует посетить Уралвагонзавод в Нижнем Тагиле.
Основная цель визита – проблема гособоронзаказа. Об этом Владимир Владимирович заявил на пресс-конференции, посвященной итогам президентских выборов 4 марта в его избирательном штабе.
Премьер, связываясь с избирательными штабами в регионах, в первую очередь пообщался с Нижним Тагилом. В телемосте с Путиным участвовали Игорь Холманских и Андрей Ленда.
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