98 КОИБов появятся на избирательных участках Нижнего Тагила
5 марта, 11:35Политика
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В 5 городах Свердловской области на 697 избирательных участках будут использоваться автоматизированные комплексы обработки избирательных бюллетеней, из них 98 появятся в Нижнем Тагиле.
Сюжеты: Нижний Тагил
До 18 марта КОИБы установят в 5 городах Свердловской области: Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Новоуральске, Первоуральске, Полевском.
Из 697 КОИБов почти 60 – это КОИБы-2017 нового образца. Новшеством КОИБов-2017 является то, что итоговый протокол формируется с использованием QR-кода.
Доставят комплексы на ИУ до 16 марта и проведут тестовые тренировки для проверки их техготовности, а также для проверки отработки навыков операторов.
Все операторы, которые будут работать с КОИБами, сейчас проходят обучение, сообщает «Тагильский рабочий».
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