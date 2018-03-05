Грудинин не сообщил в ЦИК РФ об 11-ти счетах и «золоте» в банках Швейцарии

Федеральная налоговая служба выяснила, что у Павла Грудинина имеется еще 11 ранее неизвестных счетов в банках Швейцарии, один из них - с золотом.

5 марта появились данные о том, что кандидат в президенты России Павел Грудинин не известил Центризбирком о зарегистрированных на него заграничных счетах.



Европейские коллеги пояснили налоговой службе РФ, что на конец 2017 года у Павла Грудинина имелось 11 счетов в банках Швейцарии помимо двух счетов, из-за которых ранее произошел скандал.





На одном из найденных счетов Грудинина хранилось золото. В январе Грудинин предоставлял в ЦИК данные о том, что счетов за рубежом у него нет. Однако каких-либо бумаг, подтверждающих их ликвидацию, он не предоставил.





В ЦИК не отрицают возможность того, что счета так и не были закрыты. Решение о дальнейших действиях будет приниматься 7 марта на заседании Центризбиркома. Сейчас ЦИК намерен обратиться к региональным комиссиям, чтобы те внесли данные о выявленных нарушениях в плакаты на избирательных участках, сообщает ИА «ТАСС».