-14
Свердловская область
Нижний Тагил
-14
утро: -8
день: -4
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 0.00 - 56.66
EUR 0.00 - 69.47
Новости Нижнего Тагила

Грудинин не сообщил в ЦИК РФ об 11-ти счетах и «золоте» в банках Швейцарии

5 марта 2018, 21:30Добавить новость
банк,нарушение,политика,Россия,Грудинин,ЦИК,выборы,Швейцария,золото
Федеральная налоговая служба выяснила, что у Павла Грудинина имеется еще 11 ранее неизвестных счетов в банках Швейцарии, один из них - с золотом.

5 марта появились данные о том, что кандидат в президенты России Павел Грудинин не известил Центризбирком о зарегистрированных на него заграничных счетах.

Европейские коллеги пояснили налоговой службе РФ, что на конец 2017 года у Павла Грудинина имелось 11 счетов в банках Швейцарии помимо двух счетов, из-за которых ранее произошел скандал.

На одном из найденных счетов Грудинина хранилось золото. В январе Грудинин предоставлял в ЦИК данные о том, что счетов за рубежом у него нет. Однако каких-либо бумаг, подтверждающих их ликвидацию, он не предоставил.

В ЦИК не отрицают возможность того, что счета так и не были закрыты. Решение о дальнейших действиях будет приниматься 7 марта на заседании Центризбиркома. Сейчас ЦИК намерен обратиться к региональным комиссиям, чтобы те внесли данные о выявленных нарушениях в плакаты на избирательных участках, сообщает ИА «ТАСС».

 

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , ,

Читайте также:

Акционеры совхоза им. Ленина выиграли суд у кандидата в президенты РФ Грудинина
3 марта, 09:00
3 0
Общественная палата России назвала 70% выявленных движением «Голос» нарушений ложными
28 февраля, 00:05
0 1
Зюганов не намерен передавать Павлу Грудинину руководство КПРФ
15 февраля, 20:20
2 1

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 87
Подписаться на новости