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Прокуратура через суд добивается увольнения депутата гордумы Екатеринбурга
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Прокуратура через суд добивается увольнения депутата гордумы Екатеринбурга

5 марта, 21:00Политика
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