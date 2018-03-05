Прокуратура через суд добивается увольнения депутата гордумы Екатеринбурга

Прокуратура Свердловской области обжаловала решение суда после отказа в лишении мандата депутата гордумы Екатеринбурга Михаила Гаранина. Мужчину обвиняли в сокрытии части доходов.

Ранее прокуратура уже подавала в суд на гордуму уральской столицы из-за депутатов, указавших в декларации недостоверные данные о доходах – Михаила Гаранина и Владимира Смирнова. Тогда Владимир Смирнов был лишен мандата, а Михаилу Гаранину удалось избежать наказания.





Теперь прокуратура намерена все же через суд лишить Михаила Гаранина мандата. Соответствующее апелляционное представление уже внесено в областной суд. В прокуратуре уверены, что выводы суда по делу Гаранина противоречат требованиям законодательства по противодействию коррупции.





На судебном заседании надзорный орган собирается добиться увольнения депутата гордумы, а также потребовать лишить его мандата в течение 10 дней после принятия решения, пишет интернет-газета Znak.