14 новых профилей металлопроката освоено на ЕВРАЗ НТМК в 2018 году

Так, в колесобандажном цехе предприятия в Нижнем Тагиле освоено 7 новых видов ж/д колес, в крупносортном цехе освоена трубная заготовка диаметром 156 мм. Контактные рельсы для метро начали изготавливать в рельсобалочном цехе предприятия.

Три новые группы двутавров освоено в цехе прокатки широкополочных балок. В частности, колонный двутавр 15К предназначенный для внутреннего рынка и НЕ260, НЕ320 – двутавры по европейским стандартам, а также двутавры по новым профилеразмерам - 30Ш0 и 35К1,5.

ЕВРАЗ НТМК в производстве маталлопроката использует природнолегированную конвертерную сталь из ванадиевого чугуна без применения лома. Данная сталь содержит малое количество газов и неметаллических включений, хорошо показала себя при низких температурах и подходит для использования при тяжелых нагрузках.