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14 новых профилей металлопроката освоено на ЕВРАЗ НТМК в 2018 году
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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14 новых профилей металлопроката освоено на ЕВРАЗ НТМК в 2018 году

Сегодня, 14:21ПолитикаФото: Пресс-служба ЕВРАЗ НТМК
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