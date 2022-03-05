Twitter попал под санкции Роскомнадзора и Генпрокуратуры РФ

Twitter попал под санкции Роскомнадзора и Генпрокуратуры РФ
Twitter попал под санкции Роскомнадзора и Генпрокуратуры РФ
Сегодня, 11:12ПолитикаФото: pixabay.com

Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к Twitter в РФ

По сообщению сервиса мониторинга блокировок и доступности ресурсов GlobalCheck, вслед за социальной сетью Facebook в России с 5 марта ограничен доступ к Twitter.

Такое решение принято из-за требований Генпрокуратуры. Причиной названо обилие недостоверного контента, связанного со специальной военной операцией РФ на Украине. Разблокировка ресурсов Twitter будет возможной не раньше, чем владелец удалит все фейковые сообщения.

Днем ранее Роскомнадзор аналогичные меры применил и в отношении Facebook, усмотрев дискриминацию российских СМИ и информационных ресурсов со стороны американского владельца соцсети. А президент России Владимир Путин подписал закон, по которому за распространение заведомо недостоверной информации о действиях вооруженных сил РФ грозит до 15 лет лишения свободы.

Сюжеты:
Операция на Украине
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